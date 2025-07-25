Gençlerbirliği Akademisi'nin gelişim sorumlusu Mehmet Kürşad Koca oldu

Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde Gelişim Sorumluluğu ve Akademi Koordinatörlüğü görevine Mehmet Kürşad Koca getirildi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevinden ayrılan Seçkin Topçu'nun yerine, daha önce 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Kürşad Koca atandı.Açıklamada,ifadelerine yer verildi.