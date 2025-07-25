25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Gençlerbirliği Akademisi'nin gelişim sorumlusu Mehmet Kürşad Koca oldu

Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde Gelişim Sorumluluğu ve Akademi Koordinatörlüğü görevine Mehmet Kürşad Koca getirildi.

calendar 25 Temmuz 2025 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Akademisi'nin gelişim sorumlusu Mehmet Kürşad Koca oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde Gelişim Sorumluluğu ve Akademi Koordinatörlüğü görevine Mehmet Kürşad Koca getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevinden ayrılan Seçkin Topçu'nun yerine, daha önce 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Kürşad Koca atandı.

Açıklamada, "Gençlerbirliği Gelişim Sorumlusu Seçkin Topçu'nun istifası sonrası boşalan göreve Gençlerbirliği 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Kürşad Koca getirilmiştir. Görevinden ayrılan Seçkin Topçu'ya Gençlerbirliği'ne vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder; yeni dönemde altyapının daha etkin ve verimli kullanılması adına Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörlüğü görevlerini yürütecek olan Mehmet Kürşad Koca'ya Gençlerbirliği Futbol Akademisi çatısı altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.