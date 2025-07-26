25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
1-1
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
2-3
25 Temmuz
AGF-Randers FC
1-2
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
3-2
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
2-0
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
1-1
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
2-3
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
2-4
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
1-1
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
3-1
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
0-3
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
0-0
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
1-1
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
1-0

Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün'ü transfer etti

Gençlerbirliği, Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü transfer etti.

calendar 26 Temmuz 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün'ü transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, son olarak Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Oğulcan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Ceylanspor altyapısında başlayan Oğulcan, Altınordu ve son olarak Konyaspor forması giydi.

Konyaspor'da Süper Lig'de 102, Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Oğulcan, yeşil-beyazlı ekibe 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.