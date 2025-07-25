25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Galatasaray imzayı attı!

Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi.

calendar 25 Temmuz 2025 13:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray imzayı attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi. Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.

40 MİLYON EURO PEŞİN

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.