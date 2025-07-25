Galatasaray imzayı attı!

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.
Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi. Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.
40 MİLYON EURO PEŞİN
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.
Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi. Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.
40 MİLYON EURO PEŞİN
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.