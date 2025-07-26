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Buğra Coşgungönül'den altın madalya

Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, EYOF 2025'te altın madalya kazandı.

calendar 26 Temmuz 2025 00:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Buğra Coşgungönül'den altın madalya
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Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı tekvandocu Buğra Coşgungönül, erkekler 73 kiloda altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Elif Naz Köseoğlu ise kızlar +63 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 8'i altın 21'e ulaştı.

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