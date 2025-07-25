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Göztepe potasında takviyeler sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, kadro çalışmaları kapsamında transferlerini sürdürüyor.

calendar 25 Temmuz 2025 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe potasında takviyeler sürüyor
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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir BŞB'li forvet Eray Büyükcangaz, Konya BŞB'li pivot Koralp Türk, Bodrumsporlu forvet Can Esen ve skorer Fatih Cantitiz'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, Amerikalı oyun kurucu Jordan Barnes ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten Barnes transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Göztepemiz, Jordan Barnes ile anlaşmaya varmıştır. 1.78 metre boyunda, 27 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu, basketbol kariyerine NCAA'de Indiana State Üniversitesi'nde başladı. Almanya ve İspanya liglerinde gösterdiği başarılı performansların ardından, geçtiğimiz sezonu Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Pizza Bulls'ta geçiren Barnes, burada maç başına 20.9 sayı, 6.4 asist, 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı. Jordan Barnes'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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