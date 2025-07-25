9. dönem PAEM sınavı ne zaman, saat kaçta?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 400 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 polis memuru arasıdan öğrenci alımı yapıyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar 2 yıllık PAEM eğitimi ardından komiser yardımcısı olarak atanabiliyor. 9. dönem PAEM sınavına sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartı ile gidiliyor. Sınava katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor. İşte, PAEM sınav takvimi...9. dönem PAEM sınavları 26 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Avrupa), İzmir ve Samsun'daki sınav merkezlerinde düzenlenecek. 100 sorunun yer aldığı sınavdan adaylar en az 70 puan almalılar.Sınav takvimi:- Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarının Yayımlanması ve İtirazların Alınması: 28-29 Temmuz 2025- Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 04 Ağustos 2025- Adayların Sınav Sonuçlarına Yönelik İtirazlarının Alınması: 04-05 Ağustos 2025- Adaylardan Sınav Evrakının Erişim Talebinin Alınması: 04 Ağustos 2025- Erişim Talebinde Bulunan Adaylara Sınav Evrakının Gösterilmesi: 05 Ağustos 2025- Kesin Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 07 Ağustos 2025- Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavlarının Yapılması: 07-09 Ağustos 2025•Genel Kültür ve Analitik Düşünme (%30)•Polis Meslek Mevzuatı (%10)•Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)•Ceza Hukuku (%10)•Anayasa Hukuku (%10)•İdare Hukuku (%10)•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)•İnsan Hakları (%10)