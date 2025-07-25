Juventus, transfer için Fenerbahçe'yi bekliyor!

Juventus, yeni sezonda Douglas Luiz'i kadrosunda düşünmüyor.
KADRO DIŞI KALABİLİR
İtalyan ekibinde kadroda düşünülmeyen Douglas Luiz, bu hafta sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. Juventus, bu kararını kulübe haber vermeyen Douglas Luiz'e para cezası verecek. Brezilyalı futbolcu bu hamlesinin ardından kadro dışı da kalabilir.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Douglas Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesini ve 27 yaşındaki futbolcu için teklif yapmasını bekliyor.
SOFYAN AMRABAT
La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde Juventus'un, Douglas Luiz yerine Sofyan Amrabat'ı da alternatifler listesine dahil ettiğini duyurmuştu. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Douglas Luiz için Fenerbahçe'den teklif bekleyen Juventus, olası bir anlaşmaya Amrabat'ı da dahil etmek istiyor.
FILIP KOSTIC
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin olası bir Douglas Luiz hamlesi ile birlikte Juventus'tan geçen sezon kiraladığı Filip Kostic'i de yeniden kadrosuna katmak isteyebileceği öne sürüldü.
Juventus'ta geçen sezon 27 maçta süre bulan Douglas Luiz'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
KADRO DIŞI KALABİLİR
İtalyan ekibinde kadroda düşünülmeyen Douglas Luiz, bu hafta sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. Juventus, bu kararını kulübe haber vermeyen Douglas Luiz'e para cezası verecek. Brezilyalı futbolcu bu hamlesinin ardından kadro dışı da kalabilir.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Douglas Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesini ve 27 yaşındaki futbolcu için teklif yapmasını bekliyor.
SOFYAN AMRABAT
La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde Juventus'un, Douglas Luiz yerine Sofyan Amrabat'ı da alternatifler listesine dahil ettiğini duyurmuştu. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Douglas Luiz için Fenerbahçe'den teklif bekleyen Juventus, olası bir anlaşmaya Amrabat'ı da dahil etmek istiyor.
FILIP KOSTIC
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin olası bir Douglas Luiz hamlesi ile birlikte Juventus'tan geçen sezon kiraladığı Filip Kostic'i de yeniden kadrosuna katmak isteyebileceği öne sürüldü.
Juventus'ta geçen sezon 27 maçta süre bulan Douglas Luiz'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.