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19 Yaş Altı Milli Takım, Arjantin'e mağlup!

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Dünya Şampiyonasında Türkiye, A Grubu 2. maçında Arjantin'e 3-2 mağlup oldu.

calendar 25 Temmuz 2025 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
19 Yaş Altı Milli Takım, Arjantin'e mağlup!
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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı, 25-21, 23-25, 22-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle kaybetti.

Grupta ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, üçüncü karşılaşmasında yarın saat 09.00'da Pakistan ile karşılaşacak.

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