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Karşıyaka'dan kanada takviye!

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Menemen FK ile yollarını ayıran Erhan Öztürk'e imzayı attırdı.

calendar 25 Temmuz 2025 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka'dan kanada takviye!
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde 8'inci imzayı Menemen FK'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Erhan Öztürk'e attırdı.

Yeşil-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile anlaşmaya varmıştır. 2000 doğumlu İzmirli futbolcu, futbola Balçova Belediye Termalspor'da başlamış, Bornova 1877, Bölmespor, Budaklar Gençlikspor, Beykoz İshaklıspor ve Çivril Belediyespor'da oynadıktan sonra 2024'te Menemen FK'da profesyonel olmuştur. Erhan Öztürk'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yaptı.

Erhan, geçen sezon Menemen formasıyla 2'nci Lig'de 32 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.
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