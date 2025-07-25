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Fenerbahçe'den Stefan Ortega hamlesi!

Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega için somut görüşmelerde bulunuyor. Burnley'e transferi gerçekleşmeyen Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

calendar 25 Temmuz 2025 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Stefan Ortega hamlesi!
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Fenerbahçe için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE


Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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