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EYOF 2025'te yüzmede şampiyonluk!

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 00:58
EYOF 2025'te yüzmede şampiyonluk!
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Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin ve Eymen Batu İbolar'dan kurulu erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3:49.60'lık derecesiyle kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye, oyunlarda 7'si altın 19. madalyasına ulaştı.

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