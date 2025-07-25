Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 17:33 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 17:33

Süper Lig ne zaman başlayacak? 1. hafta maç programı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir zaman kala tüm futbolseverler tarafından tarih araştırmaları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni sezon, ağustos ayıyla birlikte başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? 1. hafta maç programı
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2025-2026 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi, takımlarının yeni sezonda göstereceği performansı ve yeni transfeleri merak eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de fikstür çekiminin gerçekleşmesiyle birlikte 1. hafta maçlarının takvimi belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 Süper Lig sezonu için başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.

DERBİ HAFTALARI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler 8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

1. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Gaziantep FK - Galatasaray
Trabzonspor - Kocaelispor
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