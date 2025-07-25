Sayıştay Başkanlığı şoför alımı kura çekimi ne zaman?

İşçi ve personel alımı ilanlarına Sayıştay tarafından bir yenisi daha eklendi. En az ortaöğretim mezunu, en az B sınıfı sürücü belgesi olan ve Ankara'da ikamet eden adaylar İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusunda bulunabilecek. Kura çekimi ise Sayıştay Başkanlığında yapılacak. İşte, Sayıştay işçi alımı detayları...



SAYIŞTAY ŞOFÖR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



11 şoför alımı için başvurular 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.



İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ



Sayıştay 11 şoför alımı kura çekimi ise 11 Ağustos günü saat 10:00'da Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda olacak.



Kurada ismi çıkan başarılı adayla sözlü sınava davet edilecek. Adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri gibi detaylar ise www.sayistay.gov.tr'den sonraki süreçte açıklanacak.



BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL)



1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,



2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,



6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,



7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)



8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,



9. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli

bulunmamak.



10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri

gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil

etmeyecektir.

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