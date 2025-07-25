Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 11:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 11:37

Sayıştay Başkanlığı şoför alımı kura çekimi ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı tarafından sürekli işçi alımı yapılıyor. İşçi alımı kapsamında 11 şoför temin edilecek. 18 yaşını tamamlamış, kamu kurumlarından ihraç edilmemiş, SGK'dan aylık almamış olan adaylar Sayıştay'ın sürekli işçi alımı ilanına başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılacak. Peki, Sayıştay şoför alımı başvurusu ve kura çekimi ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı şoför alımı kura çekimi ne zaman?
Abone Ol
İşçi ve personel alımı ilanlarına Sayıştay tarafından bir yenisi daha eklendi. En az ortaöğretim mezunu, en az B sınıfı sürücü belgesi olan ve Ankara'da ikamet eden adaylar İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusunda bulunabilecek. Kura çekimi ise Sayıştay Başkanlığında yapılacak. İşte, Sayıştay işçi alımı detayları...

SAYIŞTAY ŞOFÖR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

11 şoför alımı için başvurular 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ

Sayıştay 11 şoför alımı kura çekimi ise 11 Ağustos günü saat 10:00'da Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda olacak.

Kurada ismi çıkan başarılı adayla sözlü sınava davet edilecek. Adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri gibi detaylar ise www.sayistay.gov.tr'den sonraki süreçte açıklanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL)

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

9. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli
bulunmamak.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri
gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Icardi ve Morata barıştı! Galatasaray Icardi ve Morata barıştı!
Sterling'in yeni rotası Fulham Fulham Sterling'in yeni rotası Fulham
Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru! Trabzonspor Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru!
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada Gündem Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada
Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Göztepe Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
Altay'a Sefa Özdemir'den güzel haber! TFF 3. Lig Altay'a Sefa Özdemir'den güzel haber!
Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı! TFF 2. Lig Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı!
Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United Dünya Futbolu Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United
Galatasaray'ın rakibi Strasbourg Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Strasbourg
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen'in imzayı atmama sebebi!
2
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer yanıtı!
3
Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!
4
Fenerbahçe'den kanat operasyonu!
5
Benfica'da Joao Felix için geri sayım!
6
Ederson'da maaş pürüzü!
7
Frankowski'nin tercihi Rennes

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.