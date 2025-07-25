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Jhon Lucimi için talipler artıyor!

Atletico Madrid, Bologna forması giyen stoper Jhon Lucumi ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcu İngiltere'den Sunderland ve Bournemouth'un da gündeminde yer alıyor.

calendar 25 Temmuz 2025 20:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Lucimi için talipler artıyor!
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Bologna forması giyen Jhon Lucimi, transferde önemli ekipleri peşine taktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lucimi için devreye giren son kulüp İspanya'dan Atletico Madrid oldu. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunuyor.

Lucimi'nin adı İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'in de transfer gündeminde yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Bologna'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Jhon Lucimi, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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