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Rebic'i Hajduk'a ikna eden faktör

Daha öncesinde Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Ante Rebic, Hajduk Split ile anlaşmaya yakın. Hajduk'ta sportif direktör görevinde bulunan Rakitic transferde önemli bir faktör oldu.

calendar 25 Temmuz 2025 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 14:25
Fotoğraf: AA
Rebic'i Hajduk'a ikna eden faktör
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Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması ile top koşturan Ante Rebic'in yeni takımı belli oluyor.

Telesport'un haberine göre, Ante Rebic Hajduk ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

RAKITIC İKNA ETTİ

Ante Rebic'in transferindeki kilit rol Ivan Rakitic oldu.

Rakitic Hajduk'ta sportif direktörlük görevinde.

Milli takımda uzun yıllar boyu birlikte görev alan Rebic ve Rakitic'in yakınlığı, transferi kolaylaştıran bir faktör oldu.

Rebic en son İtalyan ekibi Lecce formasını giymişti.

PERFORMANSI

Ante Rebic, geçtiğimiz sezonda 28 maça çıktı ve 1 gol ile takımına katkıda bulundu.

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