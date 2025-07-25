Rebic'i Hajduk'a ikna eden faktör

Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması ile top koşturan Ante Rebic'in yeni takımı belli oluyor.



Telesport'un haberine göre, Ante Rebic Hajduk ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



RAKITIC İKNA ETTİ



Ante Rebic'in transferindeki kilit rol Ivan Rakitic oldu.



Rakitic Hajduk'ta sportif direktörlük görevinde.



Milli takımda uzun yıllar boyu birlikte görev alan Rebic ve Rakitic'in yakınlığı, transferi kolaylaştıran bir faktör oldu.



Rebic en son İtalyan ekibi Lecce formasını giymişti.



PERFORMANSI



Ante Rebic, geçtiğimiz sezonda 28 maça çıktı ve 1 gol ile takımına katkıda bulundu.



