Haber Tarihi: 25 Temmuz 2025 12:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 12:10

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile heyecan dolu bir mücadeleye çıktı. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı maçta mutlak galibiyet için sahada olacak. Beşiktaş'ın rövanş maçında alacağı her türlü 2 farklı galibiyette mücadele uzayacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada
Abone Ol
Shakhtar Donestsk-Beşiktaş rövanş maçı tarihi Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi. 7. dakikada Alisson'un 28. dakikada Eguinaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçen rakibine 40. dakikada Tammy Abraham'ın penaltıdan attığı golle cevap veren siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Kevin'in golüne engel olamadı. Beşiktaş rövanş maçında tur için galibiyet arayacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kader maçına çıkacak.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da oynanacak.

ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK MAÇINI KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.

SHAKHTAR DONETSK TÜRK TAKIMLARINA YENİLMİYOR

Daha önce eşleştiği Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 9 kez karşılaşırken bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ukrayna temsilcisi bu maçlarda kalesinde 2 gol görürken toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Icardi ve Morata barıştı! Galatasaray Icardi ve Morata barıştı!
Sterling'in yeni rotası Fulham Fulham Sterling'in yeni rotası Fulham
Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru! Trabzonspor Trabzonspor, Bouchouari'de sona doğru!
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada Gündem Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada
Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Göztepe Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
Altay'a Sefa Özdemir'den güzel haber! TFF 3. Lig Altay'a Sefa Özdemir'den güzel haber!
Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı! TFF 2. Lig Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı!
Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United Dünya Futbolu Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United
Galatasaray'ın rakibi Strasbourg Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Strasbourg
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen'in imzayı atmama sebebi!
2
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer yanıtı!
3
Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!
4
Fenerbahçe'den kanat operasyonu!
5
Benfica'da Joao Felix için geri sayım!
6
Ederson'da maaş pürüzü!
7
Frankowski'nin tercihi Rennes

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.