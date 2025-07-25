Kadın Voleybol Genç Milli Takımı'ndan final başarısı

Türkiye Kadın Voleybol Genç Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) yarı finalde Macaristan'ı 3-0 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli takım, yarı finalde Macaristan'ı 25-17, 25-19 ve 26-24'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.



Genç milliler, EYOF 2025 finalinde cumartesi 13.45'te İtalya ile karşılaşacak.



