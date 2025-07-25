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Sesko için 100 milyon euro!

Leipzig, Newcastle United'ın görüşmelerde bulunduğu Benjamin Sesko için 80-100 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

calendar 25 Temmuz 2025 18:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sesko için 100 milyon euro!
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Newcastle United, Alexander Isak'ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından Leipzig forması giyen Benjamin Sesko transferi için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Leipzig'ten Benjamin Sesko ile görüşmelerde bulunuyor. Newcastle United ve Sesko tarafı, bu görüşmeleri Leipzig'e de iletti.

Newcastle United'dan Sesko için şu ana kadar resmi bir teklif almayan Leipzig, golcü futbolcusu için 80-100 milyon euro bonservis bekliyor.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Sesko'nun kulübü Leipzig ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.

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