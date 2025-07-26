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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni dönem

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Burak Sidar oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni dönem
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Burak Sidar oldu.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

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