Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni dönem

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Burak Sidar oldu.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.