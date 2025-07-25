Osman Özköylü: 'Gençlerin yoğunlukta olduğu bir kamp'

TFF 1'inci Lig takımlarından Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor.İstanbul ekibi teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 3'üncü etap kampında günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Özköylü, Bolu kampında hazırlık maçlarıyla oyuncuların performanslarını izleyerek takımını şekillendiriyor. Yeşil-sarılı ekip sabah antrenmanında otelin sahasında rejenerasyon çalışması yaptı.Bolu kampını değerlendiren teknik direktör Osman Özköylü, 3'üncü etap çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Artık bu etapta biraz daha işin teknik, taktik ve hazırlık maçı periyodu ağırlıkta olacak. Mevcut fiziksel antrenmanları tamamladıktan sonra şimdi lige hazırlık aşamasındaki hazırlık maçları bizim için tabii ki çok önemli olacak. Burada antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Sistemimizi, oyun planımızı sahada ciddi rakipler karşısında test etmeye fırsatımız olacak. Tabii eksikler olacaktır. Tamamlamamız gereken eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını daha iyiye, daha mükemmel ulaşabilmek için yapıyoruz. Hazırlık maçlarında analizimizi yapacağız. İleriki maçlarda eksik olan taraftarımızı düzelterek daha iyisini nasıl yapabiliriz onun çalışmalarını yapacağız. Ama genel anlamda oyuncularımız bu yoğun antrenman temposu içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı mutluyuz. Eksiklerimiz var bunları tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Özköylü, genç oyuncuların yoğunlukta olduğu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:"Onlara da şans vermeye çalışıyoruz. Onların da durumlarını görmeye çalışıyoruz. Bu süreçte sonradan gelen, eksik kalan arkadaşlarımız var. Antrenman eksiği olan arkadaşlarımız var. Bazı farklı sakatlıkları olan problemleri olan arkadaşlarımız var. Lige kadar istediğimiz seviyeye gelmeye çalışacağız. Onu umut ediyorum. Tüm arkadaşlarımızın gayreti, çabası, her şey çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Ligin ilk maçından itibaren istediğimizi sahaya yansıyacağımız bir takım oluşturmaya çalışacağız. Şu anda biz planladığımız takımın neredeyse yüzde 80'ini oluşturduk. Yapmayı düşündüğümüz belki 2 belki 3 hamlemiz var. Bunlarla alakalı hazırlık maçlarını bekliyoruz. Oradan gelecek geri dönüşe göre, oyuncularımızın performansına göre buradaki ihtiyaçlarımızı nasıl giderebiliriz bununla da alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda elimizde 7 yabancımız var. 1 yabancı oyuncu aramıza katabileceğiz. Bunun yanında yerli anlamında düşünebileceğimiz oyuncularla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak hazır ve buradan oyuncularımızın bize vereceği geri dönüş bizim bu yoldaki planlamamızı belirleyecek."