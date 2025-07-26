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Okan Buruk'tan üç isim için ayrılık yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Mario Lemina ile ilgili konuştu.

calendar 26 Temmuz 2025 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan üç isim için ayrılık yanıtı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, transferleri gündeme gelen; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Mario Lemina ile ilgili konuştu.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ


"Barış'a teklif yok dedim ama herkes soruyor. İtalya'ya gittiğimde, oradaki takımlarla görüştüğünüzde hepsi Barış'ı soruyor. Herkes Barış'ı biliyor, tanıyor. Premier Lig'den devre arası gelen öneml bir teklif vardı. Barış'ın bizim için ne kadar değerli olduğunu bilmeleri gerektiğini söylüyoruz. Barış'ın da bütçeleri yüksek olur, düşük olmaz. Bu tür bütçelere ulaşacak takımlar teklif gönderebilir. Herkes Barış'ı soruyor. Sacha Boey de olduğu gibi, 30 milyon teklif geldi ve satıldı. Ekstrem teklif gelirse kulüp ve başkan düşünür ama satma düşüncemiz yok. Herkes soruyor."

"Como'nun bizle Davinson için bir görüşmesi olmadı. Herhalde oyuncuya ulaşmışlar. Kulübümüz gerekenleri yaptı. Davinson çok önemli, burada çok mutlu. Sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladık. Como ile bir görüşmemiz olmadı."

"Lemina ile ilgili de çok haber çıktı bir ara satma düşüncemiz olmadı."

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