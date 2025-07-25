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Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, finale kaldı!

Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, EYOF 2025'te finale yükseldi.

calendar 25 Temmuz 2025 20:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, finale kaldı!
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Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) yarı finalde Sırbistan'ı 98-82 yenerek finale çıktı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 98-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Genç milli basketbolcular, finalde cumartesi saat 14.00'te Litvanya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

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