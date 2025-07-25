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Recep Uçar ve Michalak görüşecek!

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 25 Temmuz akşamı saat 20.00'de Kondrad Michalak ile transfer görüşmesinde bulunacak.

calendar 25 Temmuz 2025 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 15:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Recep Uçar ve Michalak görüşecek!
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Konyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeşil beyazlı ekipte kalacak ve gidecek oyuncular belirmeye başlarken sezonu Suudi Arabistan'da tamamlayan Konrad Michalak'ın da durumu da netliğe kavuşuyor.

Teknik direktör Recep Uçar ile oyuncunun 25 Temmuz akşamı saat 20:00'de görüşme yapacağı öğrenildi. Konyaspor, Avusturya kampında 25 Temmuz günü Katar ekibi Al-Shahania SC ile hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşma TSİ ile saat 17.00'de başlayacak ve bu mücadelenin ardından Uçar'ın öğrencisi ile telefonda görüşeceği ve bu görüşmenin ardından oyuncunun geleceğinin şekilleneceği belirtildi.

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