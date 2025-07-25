Napoli'ye 21 milyon euro'ya yeni kaleci

Napoli, kadrosunu Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



İtalyan ekibi, Vanja Milinkovic-Savic ile anlaşmasının ardından Sırp kalecinin transferi için Torino ile masaya oturdu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli ve Torino, transfer için anlaşma sağladı. Napoli, 28 yaşındaki kalecinin transferi için Torino'ya 21 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Sırp file bekçisinin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



