AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı resmi takvime göre, 2024‑2025 eğitim‑öğretim yılı 3. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavlarının sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü erişime açılacak.



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar açıklama itibarıyla TC kimlik numarası ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Adayların sınav net hesaplaması yapmalarına imkan tanıyan soru ve cevap anahtarları 23 Temmuz'da erişime açılmıştı. Bu kapsamlı duyuru eğitim gündeminde yerini aldı.



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



MEB Açık Öğretim Liseleri resmi web sitesine (aol.meb.gov.tr) veya öğrenci giriş ekranına gidin.



T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifrenizle giriş yapın.



Açılan panelden sınav sonuçları sekmesine tıklayın.



Sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler hem doğru-yanlış sayılarını hem de kredi kazanım durumlarını görebilecek.





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