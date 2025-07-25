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Beşiktaş'tan teklif: Kerem Aktürkoğlu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da top koşturan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile pazarlık masasına oturdu.

calendar 25 Temmuz 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 11:06
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan teklif: Kerem Aktürkoğlu
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Portekiz ekibi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkında çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, buna rağmen Bruno Lage ile olan ilişkisinin kötü olması nedeniyle Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.

Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'den sonra Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için de Benfica ile görüşmelere başladı.


25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Serdal Adalı yönetimi, 25 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'den sonra Kerem Aktürkoğlu için de bonuslarla birlikte 25 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

KEREM'DEN KABUL

Edinilen bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ın teklifine sıcak yaklaştı ve bu teklifi kabul etti. Serdal Adalı yönetimine ise kulüplerin anlaşması durumunda imza atmaya hazır olduğunu belirtti.

Kulüplerin anlaşması durumunda Orkun Kökçü'nün transferinde uygulanan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi formülünün kullanılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Benfica forması ile toplamda  53 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik katkıda bulundu.

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