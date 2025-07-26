Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına gitti!

Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer oldu.



15 MİLYON EURO'YA TRANSFER



Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme imzalayacak. Inter Miami ve Atletico Madrid, Arjantinli yıldızın transferi için resmi açıklamayı yaptı.



SEZON PERFORMANSI



Atletico Madrid forması altında geçen sezon 53 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.



