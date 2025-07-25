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Okan Buruk'tan Donnarumma açıklaması!

Galatasaray, kaleci transferi için gündemine PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı aldı. Okan Buruk'tan da İtalyan kaleci için açıklama geldi.

calendar 25 Temmuz 2025 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Donnarumma açıklaması!
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Paris Saint-Germain'de Gianluigi Donnarumma ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Fransız basınına göre taraflar yaklaşık bir yıldır müzakere masasında ama halen ortak bir noktada buluşulamadı. PSG yönetimi, Kylian Mbappé'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinden sonra benzer bir travmayı Donnarumma konusunda yaşamak istemiyor.

2026'DA SONA ERİYOR


İtalyan kalecinin kontratı Haziran 2026'da sona erecek olsa da, PSG bu sürecin son dakikaya bırakılmasını istemiyor. Kulüp sportif danışmanı Luis Campos, olası bir ayrılık durumunda kaleyi emanet edebileceği bir alternatif üzerinde yoğunlaştı. Bu isim ise Ligue 1'in parlayan yıldızlarından Lille kalecisi Lucas Chevalier.

B PLANINDA LUCAS CHEVALIER VAR

Donnarumma'nın olası ayrılığına karşılık PSG'nin radarındaki ilk isim 22 yaşındaki Fransız kaleci. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarla dikkat çeken Chevalier, PSG için hem geleceğe yatırım hem de yerli oyuncu kotasında avantaj sağlayacak bir profil olarak görülüyor. Ancak bu transfer Chevalier için de önemli bir risk olabilir. 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımda ikinci kaleci konumunu korumak isteyen genç file bekçisi, PSG'ye gelmesi halinde yedek kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

RAIOLA CEPHESİ RAHAT AMA PSG İKNA OLAMIYOR

Donnarumma'nın temsilcisi Enzo Raiola ise sürecin uzun sürmesinden rahatsız olmadıklarını belirterek, "Gianluigi dünyanın en iyi kalecisi. PSG, Liverpool, Arsenal ve Aston Villa maçlarında onun kurtarışları sayesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Görüşmeler sürüyor, makul bir sürede anlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak PSG'nin teklif ettiği sabit maaş + performansa dayalı bonus sistemini Donnarumma cephesi hala kabul etmiş değil. Bu da görüşmelerin tıkanmasına neden olan temel başlıklardan biri.

SONUÇ: PSG SAATİ GERİ SAYIYOR

PSG yönetimi, Donnarumma ile yaşanacak olası bir vedayı göze almak istemiyor. Ancak şartlarda uzlaşma sağlanamazsa, Chevalier ihtimali masadaki en güçlü B planı olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda bu dosya Paris'in en sıcak başlıklarından biri olacak.

GALATASARAY DEVREYE GİRECEK

Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray da Paris Saint Germain ile İtalyan kaleci arasındaki probleimi kullanarak yıldız ismi kadrosuna katma amacında.

TEKLİF YAPILACAK

İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında Donnarumma için gelen soruya cevap verdi.

Okan Buruk, "Facetime olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum. Serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor." dedi.





 
 

 
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