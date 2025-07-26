Halterde 6 madalya

Milli halterciler, İspanya'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı.Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'de devam eden şampiyonanda bugünkü müsabakalarda erkekler 60 kiloda Mustafa Hamza Ciğer, silkmede 126 kiloluk kaldırışı ve toplamda da 131 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Hamza Ciğer, koparmada ise 98 kilo ile gümüş madalya aldı.65 kiloda Toprak Köleoğlu, koparmada 109 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 128 kiloyla, toplamda da 237 kiloyla gümüş madalya elde etti.Milli haltercilerin organizasyondaki madalya sayısı 10'u altın, 13'ü gümüş, 8'i bronz 31'e ulaştı.