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Galatasaray'dan İlkay ve Hakan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşmediğin söyledi.

calendar 25 Temmuz 2025 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan İlkay ve Hakan açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşmediğini söyledi.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:


"İlkay ve Hakan ile bir görüşmem olmadı. İkisinin de takımları var. Dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Çok büyük oyuncular ve karakterler. Sadece oyuncu olarak görmüyorum liderler. Herkes onları kadrosunda görmek ister. Her oyuncunun da bir maliyet olarak sizi ne anlamda zorlayacak, nerelere gelecek, ne yapabileceksiniz, getirebilecek misiniz getiremeyecek misiniz, bütçenizi o bölgede mi harcayacaksınız çok önemli. Bunu net şekilde söylemek gerekiyor. Bazen takımlar, teknik direktörler, oyuncular ister ama şartların oluşması zor olabilir. Herhangi bir görüşmemiz olmadı oyuncularla. İkisi de çok büyük oyuncu. Herkes onları kadrosunda ister ama bizim de orta sahada Lemina, Torreira, Sara üçlüsü çok iyi işler çıkardı. Osimhen'in transfer bütçesi, kimsenin aklından geçmeyecek şekilde bunu yapıyor. Bu bütçeler içerisinde hangi mevkilere ne harcayacaksınız önemli."

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