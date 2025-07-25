PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? 2025

PYBS ya da İOKBS bursları için öğrenciler sınava katılım sağlıyor ve bursluluk sınavından başarılı olan adaylar ise MEB'den burs ödemesi alabiliyor. 2025 bursluluk parası için ödeme tarihleri öğrenciler kadar velilerin de gündeminde. Her ayın 25'ine kadar burslar hesaplara geçmiş oluyor. İşte detaylar...

İOKBS burs ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 25'ine kadar hesaplara geçmiş oluyor. Ödemeler 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için geçerlidir. Ortaokul ve lise öğrencileri veya veliler Vakıfbank ya da PTT hesaplarından bursaları tahsil edebiliyor.

Bursluluk parasınun yatıp yapmadığını ödemeden yararlananlar e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor.

Burs parası memur maaş katsayısına göre güncellendiğinden Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,57 oranındaki artış sonrası ödemelerin 2.300 TL civarında hesaplara geçmesi bekleniyor.