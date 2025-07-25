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Bodrum FK provalarda iyi!

Bodrum FK son hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup ederek gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

calendar 25 Temmuz 2025 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK provalarda iyi!
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TFF 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK, yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek olumlu sinyaller verdi.

Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı Ali Aytemur, Seferi ve Brazao'nun golleriyle 3-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Celal Dumanlı ile bir gol daha bularak özel provayı 4-2'lik galibiyetle tamamladı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer'in takımın performansından memnun olduğu ifade edildi. Bodrum temsilcisi daha önce kampta Serik Belediyespor'u 1-0 yenmiş, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalmıştı.
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