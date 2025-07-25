Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Şampiyonlar Ligi'ne değindi.
Portekizli teknik adam paylaştığı gönderide, "Sezon öncesi kampı sona erdi ve "Aferin çocuklar!" demeliyim. Herkes harika bir iş çıkardı! Şampiyonlar Ligi maçına 11 gün kaldı!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos tarihinde Feyenoord'a konuk olacak.
Portekizli teknik adam paylaştığı gönderide, "Sezon öncesi kampı sona erdi ve "Aferin çocuklar!" demeliyim. Herkes harika bir iş çıkardı! Şampiyonlar Ligi maçına 11 gün kaldı!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 5 Ağustos tarihinde Feyenoord'a konuk olacak.