Okan Buruk: 'Kesin ayrılacak!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, Victor Nelsson'un kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Victor Nelsson, geçen sene devre arası kiralık gitti. Bu sene döndü, hazırlık maçlarının ikisinde süre verdik. Menajeri görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak."
Okan Buruk, Victor Nelsson'un kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Victor Nelsson, geçen sene devre arası kiralık gitti. Bu sene döndü, hazırlık maçlarının ikisinde süre verdik. Menajeri görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak."