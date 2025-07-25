25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
1-1
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
2-3
25 Temmuz
AGF-Randers FC
1-2
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
3-2
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
2-0
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
1-1
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
2-3
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
2-4
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
1-1
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
3-1
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
0-3
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
0-0
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
1-1
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
1-0

Okan Buruk: "Kesin ayrılacak!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Nelsson'un kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

calendar 25 Temmuz 2025 23:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Kesin ayrılacak!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Victor Nelsson'un kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Victor Nelsson, geçen sene devre arası kiralık gitti. Bu sene döndü, hazırlık maçlarının ikisinde süre verdik. Menajeri görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.