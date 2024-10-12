Mehmet Cansun: "Barcelona'yı kumarhaneler ayakta tutuyor"

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mehmet Cansun, yıllık olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Mehmet Cansun: 'Barcelona'yı kumarhaneler ayakta tutuyor'
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12 Ekim 2024 16:14
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mehmet Cansun, yıllık olağan mali genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cansun, yaptığı açıklamada "Real Madrid ile maç yapacağız, başkanıyla oturduk. 'Nereden para buluyorsunuz?' diye sordum, o dönem Madrid Belediyesi Real Madrid'in sahasını 525 milyon dolara satın aldı, yıllığı 5 milyon kiradan 25 yıllığına Real Madrid'e geriye kiraladı. Sonra Barcelona ile oynadık. Başkanıyla yemek yedik. Aynı soruyu onlara sordum. 'Parayı nereden buluyorsunuz?' dedim. 'Katalan bölgesinde altı tane kumarhane var. Altısının da hakları Barcelona'da. Biz veririz bunu anlaşarak kiraya' dedi. Bunu niye anlattım, bugün başkanımız Dursun da benim okuldan küçüğüm, kardeşim. Eğer siz Galatasaray gibi bir kulübü yöneteceksiniz nerede olursanız olun devletle ilişkilerinizin iyi olması lazım. Bu demek değildir ki bizim Dursun AK Partilidir, Tayyip Bey'in adamıdır, başka bir kimsenin adamıdır demek değil. Bizim mutlaka sıkıntılarımız var, doğrudur. Fazla para harcanıyordur, doğrudur. Ancak, birbirimizi üzmeden, kırmadan, nefretle kinle bakmadan, halledemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Biz kendimizi tanıdığımızdan daha kuvvetliyiz." ifadelerini kullandı.

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