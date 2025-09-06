Mehmet Akif Üstündağ: 'Bu takıma final yakışırdı'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın finale çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:



Üstündağ, "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik. Bu takıma 'final yakışır' demiştik. Gerçekten de yakışan oldu. Brezilya-İtalya galibiyle yarın final oynayacağız. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz.



İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.



