06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-161'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-021'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
2-122'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-022'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-121'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-022'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-120'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-021'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-021'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Mehmet Akif Üstündağ: "Bu takıma final yakışırdı"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Voleybol Milli Takımı'nın Japonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Eylül 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Akif Üstündağ: 'Bu takıma final yakışırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın finale çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Üstündağ, "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik. Bu takıma 'final yakışır' demiştik. Gerçekten de yakışan oldu. Brezilya-İtalya galibiyle yarın final oynayacağız. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz.

İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
