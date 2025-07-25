Mehdi Taremi, Botafogo'ya doğru!

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

BOTAFOGO VİTES YÜKSELTTİ

İtalyan devi Inter'in kadrosuna Porto'dan kattığı Mehdi Taremi, Güney Amerika'nın yolunu tutabilir. Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo, 33 yaşındaki İranlı yıldızın transferi konusunda mutlu sona çok yakın.Teknik direktörlük koltuğuna yeni oturan Davide Ancelotti'nin, kulüpteki ilk büyük hamlesi olarak değerlendirilen Taremi transferinde pürüzler büyük ölçüde aşıldı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.Inter'de aradığını bulamayan Taremi, düzenli forma şansı bulabileceği ve hücumun liderliğini üstlenebileceği bir takıma gitmek istiyordu. Botafogo'nun sunduğu proje ve Davide Ancelotti'nin vizyonu, yıldız oyuncuyu ikna etmiş gibi görünüyor.Yeni teknik direktörüyle yepyeni bir yapılanmaya giden Botafogo, Taremi gibi tecrübeli bir ismi kadrosuna katarak hem iç sahada hem de Libertadores mücadelesinde iddiasını artırmak istiyor.