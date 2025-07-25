25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Mehdi Taremi, Botafogo'ya doğru!

İranlı golcü Taremi, Güney Amerika yolcusu olabilir. Davide Ancelotti oyuncuyu Botafogo'ya istiyor.

calendar 25 Temmuz 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mehdi Taremi, Botafogo'ya doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalyan devi Inter'in kadrosuna Porto'dan kattığı Mehdi Taremi, Güney Amerika'nın yolunu tutabilir. Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo, 33 yaşındaki İranlı yıldızın transferi konusunda mutlu sona çok yakın.

Teknik direktörlük koltuğuna yeni oturan Davide Ancelotti'nin, kulüpteki ilk büyük hamlesi olarak değerlendirilen Taremi transferinde pürüzler büyük ölçüde aşıldı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ


Inter'de aradığını bulamayan Taremi, düzenli forma şansı bulabileceği ve hücumun liderliğini üstlenebileceği bir takıma gitmek istiyordu. Botafogo'nun sunduğu proje ve Davide Ancelotti'nin vizyonu, yıldız oyuncuyu ikna etmiş gibi görünüyor.

BOTAFOGO VİTES YÜKSELTTİ

Yeni teknik direktörüyle yepyeni bir yapılanmaya giden Botafogo, Taremi gibi tecrübeli bir ismi kadrosuna katarak hem iç sahada hem de Libertadores mücadelesinde iddiasını artırmak istiyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.