Mbappe'den Sala'nın uçağındaki pilot için bağış!

yıldız futbolcusukazası için bir kez daha alkışlanacak bir hareket yaptı.Uçağın kayıp olduğu dönemde aramaların yapılması için bağışta bulunan Kylian Mbappe, şimdi ise pilot David Ibbotson'ın bulunmasına katkı sağlama kararı aldı.Emiliano Sala'nın cesedi bulunmasına karşın pilot David Ibbotson için çalışmalar olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.Kylian Mbappe, pilot David Ibbotson için araştırma başlatılması amacıyla 30 bin euroluk bağışta bulundu. Şu an 150 bin euro toplandığı öğrenildi.