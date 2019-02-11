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Mbappe'den Sala'nın uçağındaki pilot için bağış!

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilot David Ibbotson'ın bulunmasına yönelik araştırma başlaması için bağış yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mbappe'den Sala'nın uçağındaki pilot için bağış!
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11 Şubat 2019 02:21
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian  Mbappe, Emiliano Sala kazası için bir kez daha alkışlanacak bir hareket yaptı.

Uçağın kayıp olduğu dönemde aramaların yapılması için bağışta bulunan Kylian Mbappe, şimdi ise pilot David Ibbotson'ın bulunmasına katkı sağlama kararı aldı.

Emiliano Sala'nın cesedi bulunmasına karşın pilot David Ibbotson için çalışmalar olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.

Kylian Mbappe, pilot David Ibbotson için araştırma başlatılması amacıyla 30 bin euroluk bağışta bulundu. Şu an 150 bin euro toplandığı öğrenildi.



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