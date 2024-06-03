Mbappe'nin Real Madrid'deki maaşı belli oldu

PSG'den ayrılan 23 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılmaya hazırlıyor.



Real Madrid ve Mbappe, transfer için her konuda anlaşırken resmi açıklamanın kısa içerisinde yapılması bekleniyor.



MAAŞI BELLİ OLDU



Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak.



Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.



SEZON PERFORMANSI



PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.





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