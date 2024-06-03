Mbappe'nin Real Madrid'deki maaşı belli oldu

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmasının ardından Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. Mbappe'nin İspanyol devinde alacağı maaş da belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mbappe'nin Real Madrid'deki maaşı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2024 16:56
PSG'den ayrılan 23 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılmaya hazırlıyor.

Real Madrid ve Mbappe, transfer için her konuda anlaşırken resmi açıklamanın kısa içerisinde yapılması bekleniyor.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak.

Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

SEZON PERFORMANSI 

PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery