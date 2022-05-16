Mbappe: 'Kararımı verdim, çok az kaldı'

Fransa Futbolcular Birliği ödül töreninde Yılın Fransız futbolcusu seçilen Kylian Mbappe, yeni sezon için takımının çok kısa bir süre içerisinde belli olacağını açıkladı.



Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Geleceğimle ilgili kararı mı neredeyse verdim. Seçimimi neredeyse yaptım. Çok kabuk kararımı verip açıklayacağım. Fransa Milli Takımı'nın toplanmasından önce olacak" diye konuştu.



Üst üste 3 kez Yılın Fransız oyuncusu seçilmesi ile ilgili Mbappe, "Bu ödülü bu kadar kez kazanmak inanılmaz. Bana oy veren harkese teşekkür ederim. PSG'de bana yardımcı olan herkese minnettarım. Ben her zaman kazanmak istiyorum ve henüz hiç bir şeyden tatmin olmadım" açıklamasını yaptı.





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