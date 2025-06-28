Bonservisi Suudi ekibi Al Ahli'de bulunan ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Yunan ekibi Olympiacos'un oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlamaya yakın olduğu öne sürüldü.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ



Maximin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıktı ve takımına 4 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.



