Mauro Icardi'nin hayatı film oluyor. PSG ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı hakkında yapılacak filmi Netflix ve HBO finanse edecek.



Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamayla yıldız futbolcunun hayatının filme çevireleceğini belirtti.



Wanda Nara, bunun yanı sıra biyografi türünde olacak filmin bir kısmının Arjantin'de kalan bölümünün de Avrupa'da çekileceğini belirtti.



