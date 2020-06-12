Mauro Icardi'nin hayatı film oluyor

Kariyerine PSG'de devam eden Mauro Icardi'nin hayatı filme aktarılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mauro Icardi'nin hayatı film oluyor
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12 Haziran 2020 16:28
Mauro Icardi'nin hayatı film oluyor. PSG ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı hakkında yapılacak filmi Netflix ve HBO finanse edecek.

Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamayla yıldız futbolcunun hayatının filme çevireleceğini belirtti.

Wanda Nara, bunun yanı sıra biyografi türünde olacak filmin bir kısmının Arjantin'de kalan bölümünün de Avrupa'da çekileceğini belirtti.



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