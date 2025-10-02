Mauro Icardi yeniden kulübeye!

Galatasaray, Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisine gözünü çevirdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda ligde forma verdiği Mauro Icardi'yi derbide hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, Liverpool maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Okan Buruk, derbiye de Osimhen ile başlamayı ve Mauro Icardi'yi hamle oyuncusu olarak derbinin gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor.
Victor Osimhen'in yokluğunda ligde Galatasaray'ı sırtlayan isim olan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
