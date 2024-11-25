Mauro Icardi için karar haftası

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin ameliyatı için bu hafta karar verilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi için karar haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 08:25
Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden Galatasaraylı Mauro Icardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.

İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa Icardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery