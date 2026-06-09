Mauro Icardi; cevap vermeden tatilden tatile!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, kendisine yapılan 1 yıllık teklife hala cevap vermiş değil...
Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün teklifi 4 milyon Euro olmuştu.
JAPONYA'DAN MALDİVLER'E
Sezon biter bitmez kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Japonya tatiline çıkan Arjantinli golcü, ardından 25 valiz hazırlayarak ülkesine geçip kızları Francesca ve Isabella'ya kavuştu.
Icardi, pazartesi günü de sevgilisiyle birlikte Maldivler'den fotoğraflarını paylaştı. Tecrübeli santrforun ayrılığa yakın olduğu yorumları yapılırken süreçle ilgili şu an için net bir durumun olmadığı kaydedildi.
ÜCRET ARTIRILMAYACAK
33 yaşındaki santrforun menajeri Elio Pino, şu anda bir karar vermediklerini ve mevcut şartları değerlendirdiklerini bildirdi. Ayrıca İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı belirtilen Icardi'nin hiçbir teklife geri dönüş yapmadığı gelen haberler arasında.
GALATASARAY TEKLİF ARTIRMAYACAK
Galatasaray yönetimi ise teklifini artırmayı düşünmediği ve Icardi'den gelecek yanıta göre yol haritası çizecekleri öğrenildi.
Sezon biter bitmez kız arkadaşı China Suarez ile Japonya tatili yapan Icardi, bu kez de Maldivler'de tatilde... Sözleşmesiyle ilgili ise bir hamlede bulunmadı.
Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün teklifi 4 milyon Euro olmuştu.
JAPONYA'DAN MALDİVLER'E
Sezon biter bitmez kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Japonya tatiline çıkan Arjantinli golcü, ardından 25 valiz hazırlayarak ülkesine geçip kızları Francesca ve Isabella'ya kavuştu.
Icardi, pazartesi günü de sevgilisiyle birlikte Maldivler'den fotoğraflarını paylaştı. Tecrübeli santrforun ayrılığa yakın olduğu yorumları yapılırken süreçle ilgili şu an için net bir durumun olmadığı kaydedildi.
ÜCRET ARTIRILMAYACAK
33 yaşındaki santrforun menajeri Elio Pino, şu anda bir karar vermediklerini ve mevcut şartları değerlendirdiklerini bildirdi. Ayrıca İtalya, Brezilya ve Arjantin'den kulüplerden görüşme talebi aldığı belirtilen Icardi'nin hiçbir teklife geri dönüş yapmadığı gelen haberler arasında.
GALATASARAY TEKLİF ARTIRMAYACAK
Galatasaray yönetimi ise teklifini artırmayı düşünmediği ve Icardi'den gelecek yanıta göre yol haritası çizecekleri öğrenildi.
Sezon biter bitmez kız arkadaşı China Suarez ile Japonya tatili yapan Icardi, bu kez de Maldivler'de tatilde... Sözleşmesiyle ilgili ise bir hamlede bulunmadı.