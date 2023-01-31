Matteo Ricci: "Beraberlikten fazlasını hak ettik"

Fatih Karagümrük'ün İtalyan orta sahası Matteo Ricci, 1-1 berabere biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Matteo Ricci: 'Beraberlikten fazlasını hak ettik'
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31 Ocak 2023 22:29
Fatih Karagümrük'ün İtalyan orta sahası Matteo Ricci, 1-1 beraberlik ile sona eren Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Ricci, "Önemli bir takıma karşı oynadık. Biz de ne yapacağımızı biliyorduk. Savunmadaki boşluklarına hücum ettik. Dengeli bir maçtı. Beraberlik, olabilecek bir sonuçtu." dedi.

Karşılaşmada 1 puandan fazlasını hak ettiklerini söyleyen İtalyan orta saha, "Fazlasını hak ediyorduk ama Beşiktaş gibi bir rakibe karşı puan almak önemli." ifadelerini kullandı.
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