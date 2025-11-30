Mateta'nın penaltısı önce iptal sonra gol!

Crystal Palace forması Mateta, Manchester United maçında penaltıda topa iki kez temas etti ve penaltı iptal oldu. pic.twitter.com/aYLMcNwUE0



Premier Lig'deki Crystal Palace - Manchester United karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı.Palace, Jean-Philippe Mateta'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle birlikte 1-0 öne geçti. Ancak bu gol, Mateta topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi.Tekrarlanan penaltıda Mateta, bu kez 36. dakikada ağları havalandırdı.Premier Lig'de yaşanan bu olay akıllara Beşiktaş'tan Milot Rashica ve A Milli Takım'dan Hakan Çalhanoğlu'nu getirdi. Rashica, Antalyaspor ile oynanan maçta benzer bir talihsizlik yaşamış ve penaltı iptal edilmişti. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım ile İzlanda deplasmanında aynı olayı yaşamıştı. O penaltılar iptal edilirken, bu sezon değişen kuralla birlikte Mateta'nın penaltısı tekrarlandı ve Fransız golcü, topu ağlara gönderdi.