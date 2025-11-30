30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-03'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-02'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-132'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-272'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-031'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Mateta'nın penaltısı önce iptal sonra gol!

Crystal Palace forması Mateta, Manchester United maçında penaltıda topa iki kez temas etti ve penaltı iptal oldu. Mateta, tekrarlanan penaltıda topu ağlara gönderdi.

calendar 30 Kasım 2025 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 15:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'deki Crystal Palace - Manchester United karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı.

Palace, Jean-Philippe Mateta'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle birlikte 1-0 öne geçti. Ancak bu gol, Mateta topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Tekrarlanan penaltıda Mateta, bu kez 36. dakikada ağları havalandırdı.


Premier Lig'de yaşanan bu olay akıllara Beşiktaş'tan Milot Rashica ve A Milli Takım'dan Hakan Çalhanoğlu'nu getirdi. Rashica, Antalyaspor ile oynanan maçta benzer bir talihsizlik yaşamış ve penaltı iptal edilmişti. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım ile İzlanda deplasmanında aynı olayı yaşamıştı. O penaltılar iptal edilirken, bu sezon değişen kuralla birlikte Mateta'nın penaltısı tekrarlandı ve Fransız golcü, topu ağlara gönderdi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
