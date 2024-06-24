Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Çorum'da düzenlenen Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı
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24 Haziran 2024 19:47
Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Hitit Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 100 sporcu, derece elde etmek için mücadele veriyor.

Organizasyonda ilk gün müsabakalarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

Organizasyon, 26 Haziran'da sona erecek.

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