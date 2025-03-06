Martin Skrtel: 'Skriniar'ı ikna etmeye çalıştım'

Fenerbahçeli eski futbolcu Martin Skrtel; kariyeri, Skrinar transferi, Türkiye'deki futbol ve geleceği hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu:
Sktrel,"Teknik direktörlük düşündüğüm bir şey. Sportif direktör olarak deneyimim var, teknik direktör olarak ise yok. Bir gün olarak sportif direktör olarak devam etmeyi düşünüyorum, diğer gün ise teknik direktör olmanın hayalini kuruyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
"FENERBAHÇE LİGİN EN BÜYÜK TAKIMI"
"Kariyerimin 3 yılı Fenerbahçe'de, iki yılı ise Başakşehir'de geçti. Türkiye Ligi'ni hala takip ediyorum. İstanbul'a aşık olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe bana göre bu ligin en büyük takımı, bu kulüpte oynamak büyük bir zevkti. Maçları takip ediyorum, edemezsem de skorlara bakıyorum. Bu kadar büyük bir kulüpte oynarsanız, o kulübün taraftarı olursunuz."
"SKRINIAR'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"
"Fenerbahçe ile Skriniar arasındaki görüşmelerin doğru olup olmadığını Skriniar'a sordum. O da bana doğru olduğunu söyledi. Onunla görüşlerimi paylaştım, Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyordum. Skriniar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesi için ikna etmeye çalıştım ve Fenerbahçe'yi seçtiği için mutluyum. Ona 4 aylık bir kontrat imzalamış olsa da, daha uzun süre kalacağına inandığımı söyledim. Ben Fenerbahçe'de geçirdiğim ilk yılda, daha uzun süreler bu kulüpte kalacağımı anlamıştım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplere gittiğinizde bunu anlarsınız, oradaki işleyiş çok farklı yönde seyrediyor. Skriniar'ın takıma yarattığı etkiyi de görüyoruz. İlk geldiği günden itibaren kilit bir etkisi oldu."
"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL HER YIL ZORLAŞIYOR"
"İki takımı karşılaştırmak benim için zor. O dönemde de büyük isimler vardı şimdi de. Türkiye'deki futbol her yıl zorlaşıyor. Çünkü kulüpler, büyük isimleri getirmekten çekinmiyor. Morata, Icardi, Mertens, Dzeko, Tadic, Skriniar bu isimlere örnek."
"ŞAMPİYON TAMAMLAMALILAR"
"Biz, o kadroyla ligi 2. sırada bitirmiştik. Eğer bu kadro ligi şampiyon tamamlarsa bizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Anderlecht'e karşı ilk maçı izlediğimde güçlü bir oyun gördüm. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanmak için favori olduğunu söyleyemem fakat güçlü bir takım. Fenerbahçe'nin Rangers karşısında favori olduğunu söyleyebilirim. Rangers'dan daha güçlü bir kadrosu var. Deplasman için aynı şeyleri söyleyemem. İskoç takımları kendi evlerinde çok güçlü bir oyun sergileyebiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe turu atlayacaktır."
Sktrel,"Teknik direktörlük düşündüğüm bir şey. Sportif direktör olarak deneyimim var, teknik direktör olarak ise yok. Bir gün olarak sportif direktör olarak devam etmeyi düşünüyorum, diğer gün ise teknik direktör olmanın hayalini kuruyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
"FENERBAHÇE LİGİN EN BÜYÜK TAKIMI"
"Kariyerimin 3 yılı Fenerbahçe'de, iki yılı ise Başakşehir'de geçti. Türkiye Ligi'ni hala takip ediyorum. İstanbul'a aşık olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe bana göre bu ligin en büyük takımı, bu kulüpte oynamak büyük bir zevkti. Maçları takip ediyorum, edemezsem de skorlara bakıyorum. Bu kadar büyük bir kulüpte oynarsanız, o kulübün taraftarı olursunuz."
"SKRINIAR'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"
"Fenerbahçe ile Skriniar arasındaki görüşmelerin doğru olup olmadığını Skriniar'a sordum. O da bana doğru olduğunu söyledi. Onunla görüşlerimi paylaştım, Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyordum. Skriniar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesi için ikna etmeye çalıştım ve Fenerbahçe'yi seçtiği için mutluyum. Ona 4 aylık bir kontrat imzalamış olsa da, daha uzun süre kalacağına inandığımı söyledim. Ben Fenerbahçe'de geçirdiğim ilk yılda, daha uzun süreler bu kulüpte kalacağımı anlamıştım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplere gittiğinizde bunu anlarsınız, oradaki işleyiş çok farklı yönde seyrediyor. Skriniar'ın takıma yarattığı etkiyi de görüyoruz. İlk geldiği günden itibaren kilit bir etkisi oldu."
"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL HER YIL ZORLAŞIYOR"
"İki takımı karşılaştırmak benim için zor. O dönemde de büyük isimler vardı şimdi de. Türkiye'deki futbol her yıl zorlaşıyor. Çünkü kulüpler, büyük isimleri getirmekten çekinmiyor. Morata, Icardi, Mertens, Dzeko, Tadic, Skriniar bu isimlere örnek."
"ŞAMPİYON TAMAMLAMALILAR"
"Biz, o kadroyla ligi 2. sırada bitirmiştik. Eğer bu kadro ligi şampiyon tamamlarsa bizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Anderlecht'e karşı ilk maçı izlediğimde güçlü bir oyun gördüm. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanmak için favori olduğunu söyleyemem fakat güçlü bir takım. Fenerbahçe'nin Rangers karşısında favori olduğunu söyleyebilirim. Rangers'dan daha güçlü bir kadrosu var. Deplasman için aynı şeyleri söyleyemem. İskoç takımları kendi evlerinde çok güçlü bir oyun sergileyebiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe turu atlayacaktır."