Martial'den Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Anthony Martial, sezonu Manchester United'da tamamlamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Martial'den Fenerbahçe kararı!
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10 Ocak 2024 14:48
Manchester United forması giyen ve takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan Anthony Martial son kararını verdi.

TAKIMDA KALMA KARARI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fransız yıldızın, Fenerbahçe, Marsilya ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen sezonu Manchester United'da tamamlamak istediği aktarıldı.

Martial'ın takımda kalmak ve forma için savaşmak istediği vurgulandı.

28 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Martial'in kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor. Sky Sports'taki haberde, mevcut durumda Manchester United'ın bu opsiyon maddesinin kullanmasının beklenmediği ve yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservissiz olarak takımdan ayrılabileceğinin altı çizildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan Martial, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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